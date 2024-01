Abuso Ufficio, Lacarra (Pd): 'Abrogazione è demagogia. Necessaria riforma profonda e organica'

BARI - “Abrogare il reato di abuso d’ufficio è una risposta demagogica che non risolverà i problemi su cui in tanti, da tanto tempo, ci interroghiamo. E’ necessario, infatti, rivedere l’intero sistema di responsabilità che ricade talvolta impropriamente sui sindaci, garantendo al contempo i cittadini e la legalità.” Così Marco Lacarra, parlamentare del Partito Democratico e componente della Commissione Giustizia a Montecitorio.“Quella che stiamo portando avanti con Debora Serracchiani e gli altri colleghi del PD - prosegue Lacarra - è una proposta di buon senso proprio perché affronta la questione alla radice, intervenendo sul TUEL, sulla legge Severino e su altri punti che non si possono trascurare. Se davvero è interesse di tutti riformare profondamente questo reato, ci aspettiamo che il Governo e la maggioranza parlamentare si dimostrino disponibili ad ascoltare le nostre proposte", conclude.