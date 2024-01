Aggressione al Pronto Soccorso di Castellaneta: Scalera chiede maggiore sicurezza per gli operatori sanitari

BARI - Il consigliere regionale Antonio Scalera, tramite una nota pubblicata su "La Puglia domani", ha sollevato l'urgente questione delle frequenti aggressioni e minacce che gli operatori sanitari subiscono nei Pronto Soccorso della provincia Jonica. Scalera cita un recente episodio accaduto la notte tra il 9 e il 10 gennaio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "San Pio" di Castellaneta, dove un uomo di origine marocchina in stato di alterazione avrebbe causato danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e avrebbe molestato pazienti e personale sanitario.L'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori. In risposta a questa preoccupante situazione, Scalera ha inviato un'interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale, Dott. Michele Emiliano, e all'assessore alla sanità, Dott. Rocco Palese. La richiesta di Scalera mira a valutare la possibilità di rafforzare la presenza del personale di vigilanza nei Pronto Soccorso al fine di garantire la sicurezza degli operatori sanitari e prevenire episodi simili che mettono a rischio la salute di pazienti, paramedici e medici già operanti in condizioni di estremo disagio psicofisico.La nota del consigliere sottolinea la necessità di adottare misure concrete per proteggere il personale sanitario, fornendo loro un ambiente di lavoro sicuro e prevenendo future situazioni di emergenza.