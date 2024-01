Accademia della Genitorialità, ad Alberobello 'Come ti avevo pensato...'

La violenza di genere nel dialogo e nelle comunicazioni familiari e tra gli adolescenti.





Dott.ssa Francesca Palmisano (Psicoterapeuta/ Operatrice Centro Antiviolenza)



22 febbraio 2024;



L’identità di genere oltre la logica binaria. Come accogliere e comprendere le esigenze dei figli/e.



Dott.ssa Elena Ciciolla (Psicoterapeuta/Psichiatra esperta dell’età evolutiva)



19 aprile 2024



“Oggi i Genitori sono chiamati a svolgere questo ruolo gravati da una responsabilità maggiore rispetto alle generazioni passate”. Spiega l’Assessora alle Politiche Sociali, Valentina Liuzzi: “La complessità di essere una famiglia con figli ‘adolescenti’ consiste nella difficoltà di riuscire a vivere con equilibrio tanto la propria vita reale quanto quella virtuale che, attraverso i social, si anima fino ad arrivare a esprimere sentimenti di rancore e odio. Per questo la condivisione delle esperienze e la comprensione dei fenomeni potrà offrire ai genitori nuove chiavi di lettura funzionali all’interazione tra tutti i componenti del nucleo familiare.”



Gli incontri si terranno presso la Conceria e avranno la durata di due ore ciascuno, suddivisi in una fase teorico-formativa e una fase dialogico-esperenziale.



La partecipazione è libera, basterà accreditarsi presso il Bibliocenter il giorno stesso del seminario, cui si sceglierà di partecipare.

ALBEROBELLO – L’Accademia della Genitorialità, il progetto formativo dedicato al mondo della genitorialità e alle relazioni genitore-genitore, genitore-figlio, e soprattutto alle relazioni che il/la figlio/a intrattiene con il mondo esterno, riprende il 19 gennaio con l’incontro a tema dedicato al riconoscimento e alla gestione della rabbia. L’Accademia si tiene dalle 18:00 alle 20:00 presso la Conceria, in via Barsento ad Alberobello. La partecipazione è libera.La rabbia è una delle cinque emozioni universali e assieme alla Dottoressa Ilenia Linciano, Psicanalista e Psicodrammatista, i genitori intervenuti potranno interrogarsi sulle modalità attraverso cui aiutare i propri figli a esprimere la rabbia, a riconoscerla e soprattutto a canalizzarla in modo che non sfoci in atti autolesionistici o in violenza etero-diretta.Questo nuovo progetto prende le mosse da un’esigenza sociale: andare incontro alle problematiche relative al ruolo dei genitori nella società contemporanea e alla relazione con i figli e le figlie nelle diverse fasi evolutive, dalla nascita all’adolescenza. Esigenza avvertita con toni emergenziali in un momento in cui i fatti di cronaca assumono, attraverso i racconti dei media e dei social media, una narrazione fomentata da discorsi d’odio, che sempre più spesso registrano conseguenze estreme.Per tutto ciò, l’Accademia della Genitorialità è l’occasione giusta per provare a esperire, accompagnati da un team di professionisti della relazione d’aiuto e di cura, le sfide della Genitorialità di oggi. Ecco le date delle prossime iniziative in programma.