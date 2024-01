Aeronautica Militare: a Gioia del Colle la 'Befana del SAR'

GIOIA DEL COLLE - Nonostante le condizioni metereologiche avverse la Befana ha raggiunto gli hangar dell’84° Centro SAR (Search and Rescue) di Gioia del Colle, facente parte del 15° Stormo di Cervia, per partecipare, sabato 06 gennaio, al tradizionale evento della “Befana del SAR”.Questa è una tradizione che lega da più di quarant’anni gli “Le Donne e gli Uomini del Soccorso” del 15° Stormo alle comunità locali. Non solo durante il servizio, ma in ogni momento della loro vita, questo personale dedica tutte le sue energie alla felicità altrui. L’espressione massima di questa gioia si è vista nei sorrisi di tutti i bambini che, col naso all’insù, hanno aspettato l’atterraggio dell’HH139, elicottero in dotazione al 84° Centro di Gioia del Colle, con a bordo la Befana e un carico di doni da distribuire.Oltre ai tanti visitatori, la Befana del SAR è dedicata principalmente a coloro che, per varie ragioni, sono meno fortunati. Quest’anno erano presenti l'Associazione “A.SO.TU.DIS” di Gioia del Colle (Associazione di solidarietà e tutela disabili), la Cooperativa “Nuovi Orizzonti” - La casa di Marianna di Gravina, la Cooperativa sociale “Porte aperte” di Taranto, la cooperativa “L’individuo” di Matera, la Comunità educativa “Iside” di Corato, la fondazione Onlus “Saverio De Bellis” di Castellana GrotteUn ringraziamento particolare va al Comandante del 36° Stormo Caccia, Colonnello Massimiliano Pomiato e a tutto il personale dello Stormo, che, con il loro supporto, hanno permesso lo svolgimento dell’evento.Nella passata edizione della Befana del SAR, grazie alla partecipazione di più di 800, tra bambini e adulti, l’84° Centro SAR ha potuto devolvere l’intero ricavato in beneficenza alle associazioni presenti e nell’acquisto di beni medicali destinati al Reparto oncoematologia pediatrica del “SS. Annunziata” di Taranto.Prima di andare via, il sorriso dei bambini e il loro sentito abbraccio, sono stati il premio più grande che i militari dell’84° Centro potessero desiderare, felici per aver dato, come fanno ogni giorno, il loro contributo alla collettività alla quale, il 15° Stormo e i suoi Centri SAR, forniscono giornalmente il servizio di Ricerca e Soccorso, mansione utile e spesso indispensabile che viene svolta su tutto il territorio ed acque nazionali, nonché nel bacino mar mediterraneo nell’ambito degli Accordi Internazionali siglati, con i Paesi limitrofi, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.