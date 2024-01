Tennis, Jasmine Paolini eliminata nel primo turno del torneo di Adelaide

L’altra russa Anna Kalinskaya prevale 7-5 3-6 7-5 sulla ceca Barbora Krejcikova. L’ americana Bernarda Pera si impone 3-6 6-2 6-3 sull’ altra spagnola Paula Badosa. L’ ucraina Marta Kostjuk supera 7-6 6-1 l’ altra ucraina Anhelina Kalinina.

- Nel primo turno del torneo WTA 500 di Adelaide in Australia, Jasmine Paolini viene eliminata in due set, 6-3 6-3 in un’ora e 34 minuti dalla spagnola Cristina Bucsa ed è la numero 30 al mondo nella classifica WTA. La russa Anastasia Pavlyuchenkova vince 6-3 6-4 con la brasiliana Beatriz Haddad Maia.