Aggressione a Carabinieri a Bari: fermati e arrestati due stranieri con droga

BARI - Torna la paura nel cuore di Bari. Questa sera, in piazza Moro, due Carabinieri sono rimasti feriti durante un controllo, subendo un'aggressione da parte di due individui stranieri. Gli aggressori, identificati come cittadini marocchini, sono stati prontamente fermati e sottoposti a perquisizione.Durante la perquisizione, è emerso che i due aggressori avevano in loro possesso droga e cocaina suddivisa in varie dosi. Una parte delle sostanze è stata recuperata durante l'intervento delle forze dell'ordine, mentre l'altra parte è stata lanciata ad altri extracomunitari presenti sul luogo, i quali sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce.L'azione di contrasto è stata tempestiva grazie all'intervento del 118, della Polizia e di tre pattuglie dei Carabinieri. I due aggressori sono stati arrestati, mentre sul posto è stata fermata anche una donna italiana, la cui connessione con l'episodio è oggetto di indagine.