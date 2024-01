Il Comitato Santa Rita organizza tre eventi di beneficenza per i più piccoli

BARI - Il Comitato Santa Rita, nel quartiere San Paolo di Bari, promuove tre eventi di beneficenza dedicati ai più piccoli, grazie al ricavato dei calendari 2024 di Santa Rita in occasione della festa del Santo Natale e dell'Epifania.Mercoledì 3 Gennaio 2024 alle 11:30, presso il Villaggio Berukha', centro di recupero per ragazzi autistici, si terrà la Festa dell'Epifania. La Befana distribuirà doni rendendo felici i ragazzi presenti, con la collaborazione di Ciccio Vitti e Rosa Ricci.Giovedì 4 Gennaio 2024, intorno alle 18:30, si svolgerà la Festa dell'Epifania presso il Giardino di Santa Rita nel quartiere San Paolo. L'evento prevede la benedizione e la distribuzione dei doni da parte della Befana per i più piccoli, accompagnati da musica e la partecipazione della scuola di ballo "BiulyDance" e altre sorprese.Il Comitato Santa Rita ringrazia il Comune di Bari, il Sindaco Antonio Decaro, il Comando della Polizia Locale e i Sacerdoti della Parrocchia Madre Della Divina Provvidenza. L'invito è esteso a tutti coloro che desiderano partecipare, contribuire volontariamente e ritirare il calendario 2024 di Santa Rita.Michele Genchi, responsabile del Comitato, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa, tra cui Elena Rondinone, Enza Stella Traversa del Gruppo Sei di Bari Vecchia, il consigliere Andrea Caradonna, Giuseppe Manzari, l'Impresa Edile Residenziale dei Fratelli Caccavale Luigi & Saverio, il Mercato Floricolo di Terlizzi di Vallarelli Giuseppe & Amici.Il Comitato Santa Rita sarà presente nel Villaggio Berukha' anche per la Santa Pasqua, con la data da definire. Un ringraziamento speciale va ad Anna Perulli, che vestirà i panni della Befana. La manifestazione si concluderà con l'incontro tra la Befana e Babbo Natale per salutare i bambini in vista dell'anno successivo, alle ore 19:45.