Al via la stagione teatrale del Comune di Bisceglie realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Si inizia con un doppio appuntamento in programma il 6 (fuori abbonamento) e 7 gennaio alle ore 21. In scena, sul palco del Politeama Italia ci sarà Vito Signorile che firma anche la regia di Non tutti i ladri vengono per nuocere di Dario Fo e Franca Rame.

Non solo l'omaggio alla più straordinaria coppia di attori-autori del teatro italiano, bensì un’ulteriore sfida che lo stesso Signorile ha lanciato a partire dalla situazione di lockdown per proseguire nella ricerca di nuovi linguaggi della scena contemporanea, ormai senza confini di generi e discipline, ma anche in continuità con la tradizione del teatro Italiano e la mission formativa verso le nuove generazioni di teatranti del nostro territorio.

La stagione prosegue il 23 gennaio con Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio in Buonanotte, Mamma.