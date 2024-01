Alberobello, Pagano (Pd): 'Fermare ondata di odio contro 16enne. Sa di aver sbagliato, compito comunità è contribuire a sua educazione'

BARI - “Il video del gattino spinto in una fontana ha giustamente provocato sgomento e indignazione. Ciò che, però, non è affatto accettabile, è che si usi la stessa violenza contro la ragazza responsabile del gesto. Chi in questi giorni sta indirizzando pesanti insulti e minacce di morte a una sedicenne dimostra di non aver compreso la posta in gioco: l’educazione di una giovane vita che non può essere lasciata sola in una società troppo spesso abituata alla demonizzazione autoassolutoria. La ragazza ha già fatto le sue scuse pubbliche e abbiamo tutte le ragioni per credere che sia sinceramente e profondamente dispiaciuta per quanto accaduto. Vi saranno eventualmente gli istituti giuridici per punire la condotta sbagliata. Ma come comunità dovremmo chiederci cosa fare per contribuire alla sua educazione, invece che giustificare comportamenti aggressivi e lasciare che l’odio e la violenza si diffondano senza controllo. E lo dico essendo prontissimo a fare convintamente il mio dovere in Parlamento per aumentare i presidi di tutela degli animali. Avendo ben chiaro l’errore commesso nello specifico e il comprensibile sdegno che ne è derivato, continuo a nutrire la speranza che tali moti di condanna si accompagnino al rafforzamento degli strumenti formativi per aiutare a comprendere l’assurdità di ogni comportamento violento”. Così in una nota Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.