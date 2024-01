Allerta meteo in Puglia: nevicate, forti venti e rischio idrogeologico

BARI - A partire dalla notte di oggi, venerdì 19 gennaio 2024, e per le successive 18-24 ore, la regione della Puglia si prepara ad affrontare avverse condizioni meteorologiche. Le previsioni indicano nevicate fino a 400-600 metri nella Puglia centro-settentrionale con apporti al suolo moderati. Dalla sera/notte di oggi, venti da forti a burrasca nord-orientali colpiranno la regione, con raffiche di burrasca forte, soprattutto nel sud.A partire dalle ore 06:00 del 20 gennaio 2024, per le successive 18 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati nella Puglia centro-settentrionale. Nevicate sono attese al di sopra dei 400-600 metri sul livello del mare, con apporti al suolo moderati. I venti saranno forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca fino a burrasca forte nel sud della Puglia. Forti mareggiate sono previste lungo le coste esposte.Dalle ore 06:00 del 20 gennaio 2024 e per le successive 18 ore, è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e vento sulla Puglia centrale adriatica. Allerta gialla anche per rischio vento sui bacini del lato e del Lenne, oltre che per rischio idrogeologico, vento e neve sulla Puglia centrale bradanica. La popolazione è invitata a prestare attenzione e ad adottare precauzioni necessarie.