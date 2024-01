Amministrative Bari, Centrodestra: chi governa partecipate Comune non le usi per fare campagna elettorale o peggio liste civiche

BARI - “Amministrative Bari, sia chiaro: chi ha ruoli di governo nelle aziende partecipate dal Comune dichiari, fin d’ora, di non candidarsi al Consiglio comunale o, se intende farlo, si autosospenda. Come coalizione di centrodestra non solo siamo pronti a vigilare, ma segnaleremo in tempo alle competenti Autorità ogni potenziale comportamento illegittimo". Così in una nota congiunta il centrodestra pugliese.“Basta - prosegue la nota - con l’odiosa abitudine del centrosinistra di utilizzare aziende pubbliche e centri di potere per fare campagna elettorale per questo o quel candidato consigliere o addirittura facendo diventare la propria gestione del potere una pseudo lista civica. Non sono illazioni, sappiamo che i ‘soliti’ sono già al lavoro in tal senso“Questa volta, però, intendiamo andare fino in fondo e chiediamo a chi intende candidarsi di autosospendersi dai propri ruoli e ad astenersi di utilizzare le aziende pubbliche per fare campagna elettorale. Passeremo al setaccio ogni atto, ogni documento, ogni singola azione di chi è stato nominato dal centrosinistra per gestire enti ed aziende che sono patrimonio di tutti i baresi e non possono diventare preda della più becera campagna elettorale.” conclude la nota del centrodestra pugliese" conclude la nota.