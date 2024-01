Atto di onestà a Taurisano: ritrovato borsello con 400 euro e restituito alla proprietaria

I militari, con prontezza, sono riusciti a risalire alla proprietaria, una maestra in pensione di 70 anni, che aveva appena denunciato la perdita. Grazie alla tempestiva restituzione, la donna ha potuto recuperare la somma, fondamentale per pagare le bollette, esprimendo la sua commozione e gratitudine.

TAURISANO - A Taurisano, in Salento, un uomo di 63 anni è diventato il protagonista di un gesto di straordinaria onestà. Mentre passeggiava per la città, ha rinvenuto un borsello abbandonato contenente, tra le altre cose, 400 euro in contanti. Senza esitazione, si è diretto alla stazione dei carabinieri locale, consegnando loro l'intero contenuto del borsello.