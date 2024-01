Amministrative: Pietro Petruzzelli presenterà domani candidatura a Sindaco di Bari

BARI - In una conferenza stampa che promette di essere un momento significativo per la scena politica locale, Pietro Petruzzelli annuncerà ufficialmente la sua candidatura a Sindaco di Bari in vista delle elezioni amministrative del 2024.L'evento è fissato per domani, giovedì 11 gennaio 2024, e avrà luogo a San Girolamo, sul suggestivo waterfront della città. La conferenza stampa inizierà alle ore 11.00, offrendo ai media e ai cittadini l'opportunità di conoscere meglio le prospettive, le idee e le proposte di Petruzzelli per il futuro di Bari.Pietro Petruzzelli, con un background che abbraccia diverse sfaccettature della società, dalla cultura all'imprenditoria, si appresta a lanciare la sua sfida per la guida della città. La scelta di presentare la candidatura in un luogo simbolico come San Girolamo, con la sua vista panoramica sul mare, potrebbe riflettere l'importanza che Petruzzelli attribuisce alla connessione tra la città e il suo patrimonio marittimo.La conferenza stampa sarà l'occasione per Pietro Petruzzelli di illustrare la sua visione per Bari, delineare le principali iniziative che intende intraprendere e rispondere alle domande dei presenti. Sarà anche un'opportunità per la cittadinanza di comprendere meglio il programma e le motivazioni che stanno dietro a questa candidatura.Gli occhi saranno puntati su San Girolamo domani, quando Petruzzelli condividerà il suo progetto per Bari, proiettando la sua visione nel dibattito politico cittadino in vista delle imminenti elezioni amministrative.