Vigili del Fuoco salvano cane caduto in un pozzo a Casalabate

LECCE - A Casalabate, la prontezza d'intervento dei Vigili del fuoco ha salvato un cucciolo di razza Setter Irlandese caduto accidentalmente in un pozzo profondo dieci metri e privo di protezione. L'incidente è avvenuto durante una battuta di caccia, in cui il proprietario del cane si è trovato di fronte alla disperata situazione del suo fedele compagno a quattro zampe.La squadra di intervento dei Vigili del fuoco, specializzata nelle tecniche speleo-alpiniste fluviali, è giunta sul luogo e ha iniziato le operazioni di recupero del cucciolo intrappolato. Grazie alla loro esperienza e attrezzatura specifica, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il cane in sicurezza e portarlo in superficie. L'animale è stato prontamente controllato da un veterinario e fortunatamente non ha riportato ferite gravi.Successivamente all'operazione di salvataggio, l'area intorno al pozzo è stata delimitata e la necessaria manutenzione è stata effettuata per garantire la sicurezza del luogo. Il pozzo stesso è stato chiuso per evitare incidenti futuri.Il cucciolo di Setter Irlandese è stato quindi riconsegnato sano e salvo al suo proprietario, il quale ha potuto abbracciare nuovamente il suo amico peloso dopo l'angoscia dell'incidente. L'intervento rapido e competente dei vigili del fuoco ha permesso di evitare una potenziale tragedia, dimostrando ancora una volta l'importanza dei soccorsi dedicati agli animali in situazioni di emergenza.