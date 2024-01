Appello alla solidarietà: scomparsa Giulia Maffei, lanciato l'allarme a Modugno

MODUGNO - Il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha pubblicato un appello sui social riguardo alla scomparsa di Giulia Maffei, una insegnante di sostegno di 57 anni alla scuola secondaria di primo grado Casavola. La donna è sparita il 3 gennaio dopo aver lasciato la sua abitazione a Modugno, lasciando il figlio allarmato che non è riuscito a contattarla telefonicamente.Al momento della scomparsa, Giulia indossava un piumino chiaro, un copricapo e uno zaino scuro, ma non aveva con sé documenti. Il sindaco sottolinea che la Polizia Locale è al lavoro incessantemente, collaborando con i Carabinieri e la Protezione Civile, che utilizzano unità cinofile per intensificare gli sforzi nella ricerca di Giulia.Giulia Maffei, da alcuni anni in lotta con la depressione, ha generato preoccupazione tra i familiari, che hanno prontamente presentato denuncia e avviato le ricerche. Il sindaco invita chiunque abbia informazioni o che abbia visto Giulia a contattare immediatamente le forze dell'ordine o i numeri dedicati 3387641779-3804277979.L'appello si diffonde nella comunità, richiamando la solidarietà di tutti per contribuire alle ricerche e sperando di riportare al più presto Giulia Maffei a casa sana e salva.