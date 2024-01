Medio Oriente: Hezbollah rivendica lancio razzi verso nord Israele

C'è la rivendicazione di Hezbollah del lancio di razzi dal Libano sul Monte Meron, nel nord di Israele. Il gruppo terroristico ha affermato in una dichiarazione di aver preso di mira un'installazione militare israeliana nell'area. Secondo l'organizzazione, l'attacco è "una risposta iniziale" al presunto assassinio israeliano del funzionario di Hamas Saleh al-Arouri in Libano la settimana scorsa. Il segretario di Stato Usa Blinken è in Turchia, dove oggi incontrerà il suo omologo Fidan. La guerra a Gaza e l'adesione della Svezia alla Nato saranno al centro dei colloqui tra i due leader.