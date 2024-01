Arrestato dipendente in resort di Monopoli: accuse di furto aggravato per 180mila euro

MONOPOLI - Giallo nel noto resort di Monopoli Cala Corvino, dove un dipendente è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Nel corso degli anni, avrebbe sottratto circa 180mila euro dalla cassa della struttura turistica, generando un ammanco che ha attirato l'attenzione della direzione del villaggio.Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia della direzione del resort, che ha segnalato ammanchi ingiustificati. La Polizia ha risposto piazzando telecamere in diversi locali del complesso, tra cui quello che ospitava la cassa. Le immagini catturate avrebbero immortalato il 52enne di Monopoli mentre entrava nell'ufficio, guardandosi attorno prima di aprire il cassetto e prelevare il contante.Gli agenti, dopo aver visionato le prove, hanno fermato l'uomo mentre si allontanava nel parcheggio, trovandolo con 1100 euro addosso. La somma era stata contrassegnata dalla Polizia per facilitare l'identificazione del denaro rubato. Ora le autorità cercano di determinare da quanto tempo il dipendente avesse attuato questo sistema di furto.