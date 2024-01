Leccesi, parliamone insieme: incontro con il sindaco a Piazza Dante Alighieri

LECCE - Venerdì 19 gennaio alle 18.30 in Piazza Dante Alighieri si terrà un nuovo incontro della campagna “Leccesi, parliamone insieme”, l’iniziativa di incontro con la cittadinanza voluta dal sindaco Carlo Salvemini.Anche per questo appuntamento saranno presenti in piazza, al fianco del primo cittadino, assessori e consiglieri comunali. Avviata nel luglio scorso, l’iniziativa “Leccesi, parliamone insieme” è giunta all’undicesimo appuntamento, attraversando quartieri, marine, borghi della città.Ogni appuntamento è l’occasione per chi vive i quartieri di comunicare in maniera diretta con gli amministratori, condividendo piccoli e grandi problemi della quotidianità dei quartieri ed è l’occasione per gli amministratori per illustrare le politiche, i progetti in cantiere e le strategie che orientano il governo della città.