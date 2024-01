Brindisi in lutto: addio al dottor Pietro Gatti, eminente medico e direttore del Reparto di Medicina Interna del Perrino

BRINDISI - La comunità medica brindisina è pervasa da un profondo sgomento e tristezza a seguito della dolorosa notizia della tragica scomparsa del Dottor Pietro Gatti. Il dottor Gatti, stimato e rispettato direttore del Reparto di Medicina Interna del Perrino e del dipartimento Area Medica della Asl Brindisi, non solo si distingueva come professionista, ma era anche un grande amico per molti colleghi.Il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Omceo) di Brindisi, Arturo Oliva, ha reso noto il cordoglio della categoria, sottolineando l'impegno instancabile del Dottor Gatti nella salvaguardia della sanità pubblica.Il Dottor Gatti non sarà solo ricordato come un esperto professionista, ma anche come un uomo che ha dedicato la propria vita al bene della comunità, con un impegno costante e un affetto tangibile verso i pazienti e i colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per la comunità medica brindisina.In questo momento di dolore, i medici brindisini si stringono alla famiglia del Dottor Gatti, offrendo il loro sostegno e le loro sincere condoglianze. La sua eredità professionale e umana rimarrà indelebile, contribuendo a plasmare il futuro della sanità nella regione.