Tragedia a Racale: incidente stradale causa la morte di un 69enne

Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale 608, che collega Casarano a Taviano, all'altezza dello svincolo per Melissano. Domenico Schiavone si trovava a bordo di uno scooter che è entrato in collisione con un camion, alla guida del quale c'era un 30enne di Racale. La comunità locale è sotto shock per la perdita di questo concittadino, e le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell'incidente.

RACALE - Nel Salento, precisamente a Racale, si è verificata una tragedia stradale che ha portato al decesso di Domenico Schiavone, un uomo di 69 anni. L'uomo, originario di Racale, è deceduto presso l'ospedale Vito Fazzi, dove era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione a seguito di un grave incidente stradale.