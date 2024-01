Banche, Pagano (Pd): 'Aumentano costi C/C. Interrogazione per chiedere a Giorgetti di indagare su ragioni reali'

ROMA - “I costi dei conti correnti degli italiani continuano a lievitare sempre più sportelli bancari vengono chiusi o automatizzati. Verrebbe da chiedersi, allora a quali costi ulteriori si devono questi aumenti?”. Così Ubaldo Pagano, deputato PD e Capogruppo in Commissione Bilancio a Montecitorio.“Abbiamo depositato un’interrogazione per chiedere al Ministro Giorgetti cosa intenda fare per contenere questo fenomeno inspiegabile e soprattutto se è in grado di spiegarci i motivi che ne sono alla base. Qualche mese fa il Governo Meloni partiva per una crociata contro il sistema bancario finita in una cocente disfatta. Su questo tema, che tocca direttamente i portafogli di milioni di italiani, non si vuole nemmeno provare a far luce?” conclude Pagano.