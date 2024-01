Bari, colpi di arma da fuoco contro un'abitazione al Libertà

BARI - La Polizia di Stato sta attualmente conducendo indagini e rilievi in seguito alla segnalazione di residenti riguardo a fori da arma da fuoco trovati su una finestra di un'abitazione in via Indipendenza, nel quartiere Libertà di Bari.L'allarme è stato dato dai residenti dell'appartamento, i quali hanno notato stamattina il danneggiamento del vetro dell'infisso e hanno prontamente contattato il numero di emergenza 113. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti agenti della Squadra mobile, delle Volanti e della Scientifica per condurre le opportune verifiche.Al momento, le indagini sono in corso per determinare le circostanze e individuare eventuali responsabili di questo episodio che ha destato preoccupazione tra i residenti del quartiere Libertà.