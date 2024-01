Serie A, il Lecce sfiderà il Genoa al Luigi Ferraris

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce sfiderà domani alle 12,30 il Genoa al “Luigi Ferraris” nella ventiduesima giornata, la terza di ritorno di Serie A. Per i salentini sarà una partita insidiosa, perché i liguri cercheranno di vincere per confermarsi all’ undicesimo posto e i giallorossi pugliesi dovranno ottenere i tre punti per avvicinarsi alla salvezza. Nel Lecce Blin e Kaba giocheranno come esterni, Oudin regista, Krstovic e Almqvist in attacco. Nel Genoa Vazquez e Thorsby sulle fasce, Malinovskyi trequartista, Retegui e Gudmundsson in avanti.

I pugliesi a Genova, potranno contare sul sostegno di 1300 tifosi. Arbitrerà Luca Pairetto della sezione di Nichelino in provincia di Torino. Nell’ andata la squadra di Roberto D’ Aversa vinse 1-0 al “Via del Mare”. Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Genova il 19 luglio 2020, vinsero i rossoblu liguri 2-1. Nel primo tempo al 7’ i grifoni passarono in vantaggio con Sanabria, nel secondo tempo al 15’ il Lecce pareggiò per merito di Mancosu e al 36’ Jagiello realizzò la rete decisiva per il successo del Genoa.