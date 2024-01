Nei friulani ha avuto una media di 19,5 punti a partita, la percentuale del 41% nei tiri da due punti, del 38% nelle triple, del 79% nei tiri liberi e ha fornito 3 assist in ogni match ai compagni di squadra. Nella sua carriera ha giocato nel Valladolid in Spagna, nel Bayreuth in Germania e nel Ness Zona in Israele. Bartley dovrebbe debuttare nella squadra pugliese domenica 7 gennaio alle 17,30 con il Brescia al “Pala Pentassuglia”.

L’Happy Casa Brindisi ha acquistato l’ americano Frank Bartley 30 anni, svincolato dal Quingdao Eagles, una squadra della Cina dove ha giocato da luglio ad agosto 2023. Il cestista ha firmato fino al 30 giugno 2024. Da settembre 2022 a giugno 2023 ha giocato nel Trieste in A/1 di basket realizzando 565 punti in 29 gare.