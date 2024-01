Castellaneta, incontri d'autore: Vincenzo Lamanna presenta 'La crisalide di Pripyat'

CASTELLANETA - Il prossimo appuntamento, per il ciclo Incontri d’Autore, è con il gioiese Vincenzo Lamanna, che arriva a Castellaneta per presentare il suo secondo romanzo “La crisalide di Pripyat” (Ed. Jolly Roger, 2023, 212 p.), giovedì 4 gennaio alle ore 19. Dialoga con l’autore Teresa Addabbo, curatrice della rassegna.È il racconto di Luca, che trascorre qualche giorno di vacanza alla ricerca di se stesso e del proprio scopo nella vita nella campagna brindisina, a Cisternino, un luogo dove la vita scorre con i ritmi antichi, tra fichi e olivi secolari che condividono lo spazio con tradizioni ancora più antiche. Ma per il protagonista l’avventura si rivelerà ben più complessa. Dalle leggende alle chiacchiere, dai pettegolezzi ai brandelli di realtà, un filo sottile fatto di speranza e dolore si snoda attraverso l’Europa fino a raggiungere una verità agognata e temuta al tempo stesso. Trovare se stessi spesso significa attraversare territori oscuri, ma la consapevolezza che attende Luca al di là del percorso rappresenterà una rinascita inaspettata.Al termine della preentazione, il salotto prosegue con un momento conviviale e un dialogo più informale, unendo alla letteratura anche la promozione del territorio, con la degustazione di prodotti da forno di Laerte e olio extravergine di oliva del Frantoio Pavone.Ingresso libero. Per informazioni tel. 346.2173244.