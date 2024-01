Serie A, Almqvist del Lecce recuperato dopo l'infortunio

- In Serie A l’attaccante svedese Pontus Almqvist del Lecce ha recuperato dopo la lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, che gli ha impedito di giocare con l’ Empoli al “Castellani”, con il Frosinone al “Via del Mare”, con l’ Inter al “Meazza” e con l’ Atalanta al “Gewiss Stadium”. Il tecnico dei salentini Roberto D’ Aversa lo avrà di nuovo a disposizione per la gara di Sabato 6 gennaio alle 18 con il Cagliari al “Via del Mare”. Almqvist in questo campionato ha giocato 12 gare e realizzato 2 reti, è un giocatore importante per i giallorossi pugliesi che vogliono raggiungere la salvezza.