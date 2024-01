Befana: né dolci né balocchi, solo cenere e carbone a Cutrofiano

Venerdì 5 gennaio dalle 16:30 alle 17:30 (età consigliata 3|8 anni), in occasione della festa dell’Epifania, con Né dolci né balocchi, solo cenere e carbone sarà possibile scoprire, grazie ad una visita guidata speciale, oggetti della collezione permanente del museo legati alla cenere e ai dolci. La visita si concluderà con la lettura dell’albo illustrato "Le scarpe della Befana" di Annamaria Soldera con illustrazioni di Yvonne Campedel. La notte dell’Epifania, appese ai camini di tutte le città, migliaia di calze attendono che la Befana volando di casa in casa con la sua scopa le riempia di dolci (o carbone, se i bambini si sono comportati male).





Ma quest’anno, proprio poco prima di partire, qualcosa è andato storto e la simpatica vecchietta, accompagnata dal piccolo Carbocino, si è ritrovata senza le sue preziose scarpe… Così eccola correre nel mondo delle fiabe per cercarne di nuove: da Cenerentola al Gatto con gli Stivali, dal Bianconiglio alla Sirenetta la Befana incontra molti personaggi famosi ma nessuna delle loro scarpe fa per lei. Riuscirà a risolvere la situazione e visitare anche quest’anno i camini di tutti i bambini che la aspettano? Dopo La vera storia dei 25 Babbi Natale Annamaria Soldera e Yvonne Campedel tornano a raccontare un altro personaggio magico della tradizione italiana: la Befana.





Con la consueta ironia e la ricchezza delle illustrazioni, ci regalano una storia insolita e divertente, che coinvolge tutti i personaggi tipici del Natale. Il progetto, promosso da un partenariato guidato da 34° Fuso Aps in collaborazione con il Comune di Cutrofiano, è stato finanziato dal Ministero della Cultura e approvato nell’ambito dell'avviso pubblico Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura.





Info museobibliotecacutrofiano@gmail.com - 0836512461 - 3278773894.

CUTROFIANO - Nel Museo della Ceramica di Cutrofiano continuano le attività ideate per rendere la struttura di Piazza Municipio sempre più accessibile con azioni mirate per migliorare spazio e allestimenti, servizi educativi e comunicazione.