Anteprima speciale di 'Wonder - White Bird' con Helen Mirren a Tricase

TRICASE - Il cinema Moderno di Tricase si prepara ad accogliere l'atmosfera magica dell'anteprima speciale di "Wonder - White Bird" alle ore 20:00, con la prestigiosa presenza dell'attrice premio Oscar Helen Mirren. Il film, diretto da Marc Forster, è il nuovo capitolo tratto dalla graphic novel di J.R. Palacio e prodotto da Notorious Pictures in collaborazione con Medusa Film.L'evento diventa un omaggio creativo a Tricase e all'intera regione del Salento, terra che Helen Mirren ama profondamente. La pellicola vanta un cast stellare con Ariella Grasler, Orlando Schwerdt, Brice Geysar, Gillian Anderson e la stessa Helen Mirren.Raffaele Capperi, ambassador ufficiale del film per Notorious Pictures, sarà presente in sala per raccontare la sua personale esperienza di come abbia superato le sfide legate alla sindrome di Treacher Collins, sottolineando il tema centrale della gentilezza presente nel film."Wonder - White Bird" narra la storia di Julian, il bullo di "Wonder", che, dopo essere stato espulso dalla scuola, si trova ad affrontare una nuova realtà. La sua nonna (interpretata da Helen Mirren) decide di condividere con lui la dolorosa storia della sua infanzia, focalizzandosi sul suo passato da ebrea durante un periodo difficile.Helen Mirren, manifestando la sua gioia, condivide il meraviglioso film di Marc Forster con il pubblico, rafforzando il suo legame speciale con il territorio salentino.