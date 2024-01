Bisceglie, CompagniAurea: il gruppo di lettura 'La Leggerezza' racconta l’avvio del progetto

BISCEGLIE – Il gruppo di lettura “La Leggerezza” rappresenta un progetto di lettura condivisa e ad alta voce, nato alcune settimane fa all'interno delle attività dell'associazione di promozione sociale e teatrale CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia.Il moderatore del gruppo di lettura professor Antonio Pasquale ha descritto l’iniziativa in essere, all’avvio degli appuntamenti: «Ho colto con attenzione la proposta di strutturare un percorso di promozione alla lettura, riflettendo sul valore che quest'ultima rivesta nella nostra vita. Il riscontro, desunto dagli ultimi incontri, mi ha condotto alla riflessione sull’efficacia della formula ideata per il gruppo “La Leggerezza”. I lettori scelgono di ritagliarsi un'ora del proprio tempo per condividere passi di racconti letti ad alta voce e su cui ciascuno esprime le proprie riflessioni, interagendo con tutti i componenti del gruppo».Il moderatore Pasquale ha aggiunto: «Si crea una “sintonia virtuosa”, per cui ciascuno, con le proprie interpretazioni, si confronta liberamente sul racconto letto. Se mi si chiedesse in cosa consista questa “Leggerezza” rapportata al progetto, la definirei come una opportunità, una scelta di far parte di un gruppo, in cui Lettori di età differente si esprimono senza pregiudizi e senza la necessaria preconoscenza dell’autore, ma riescono con leggerezza a entrare da “protagonisti” nelle storie. Da moderatore del gruppo ho raccolto in un “diario di bordo” le parole chiave e le espressioni desunte durante i primi incontri, riscontrando come si possa realmente creare una “storia” di gruppo, che non ha nulla di virtuale, ma è frutto di pratiche condivise in presenza».La mission della CompagniAurea, insieme agli incontri di teatro già avviati per tutte le età a cui è possibile partecipare, consiste nella valorizzazione della lettura: «Ogni partecipante – prosegue Pasquale - ha espresso l'esigenza di fare parte del gruppo per avere uno spazio sicuro di confronto, partendo da una lettura autorevole. Fondamentale è il confronto generazionale tra i componenti».Come partecipare: possono prendervi parte lettori dai 16 anni in su, inviando una mail a compagnia.aurea@gmail.com. «Estendiamo l’invito a partecipare al gruppo Leggerezza – conclude Antonio Pasquale - anche ai giovani che sentano di volersi ritagliare uno spazio di riflessione attiva anche con esperienze differenti. Il confronto tra “attori”, differenti per età e punti di vista, rappresenta il valore aggiunto del gruppo di cui sono onorato di essere moderatore. Se siete curiosi di sperimentare la consistenza di questa “Leggerezza”, siete i benvenuti».