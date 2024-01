'Taranto Port Workers Agency', lunedì 15 gennaio si è tenuto l’incontro con i parlamentari ionici

TARANTO - Lunedì 15 gennaio 2024 presso la sede della AdSP MI a Taranto, si è tenuto l’incontro con i parlamentari ionici chiesto da queste OO.SS. ed indetto dal Presidente Prete avente come oggetto la richiesta di proroga della Taranto Port Workers Agency S.r.l. (TPWA) rispetto a quanto ottenuto dal governo italiano. - Lunedì 15 gennaio 2024 presso la sede della AdSP MI a Taranto, si è tenuto l’incontro con i parlamentari ionici chiesto da queste OO.SS. ed indetto dal Presidente Prete avente come oggetto la richiesta di proroga della Taranto Port Workers Agency S.r.l. (TPWA) rispetto a quanto ottenuto dal governo italiano.





All’incontro erano presenti oltre al padrone di casa il Presidente Prete anche il segretario FILT CGIL Michele De Ponzio, il segretario FIT CISL Gianluca Semitaio, il segretario UIL TrasportiCarmelo Sasso e tutti i parlamentari ionici di ogni forza politica di governo e opposizione, (FDI) Dario Iaia, (FI) Vito De Palma, (FDI) Giovanni Maiorano, (PD) Ubaldo Pagano ed il senatore Mario Turco (M5S).

Nell’ambito della riunione queste OO.SS. hanno ribadito che, la richiesta di una proroga di un periodo non inferiore ad ulteriori 18 mesi, rispetto ai 3 mesi ottenuti, sia una condizione strettamente necessaria per poter vedere concretizzati e capitalizzati gli investimenti, da parte di Operatori Economici che si stanno affacciando in area portuale.

Si è ricordato a tutti che la proroga non è uno strumento assistenzialistico ma bensì un progetto di politiche attive del lavoro nato con la costituzione del DL 243/16 diventato Legge 18/17 con circa 550 lavoratori e che il percorso tracciato, al fine di ricollocare i 330 lavoratori ancora presenti in agenzia attraverso anche una riqualificazione professionale coerente con le richieste di questi nuovi investitori necessita di uno sforzo politico congiunto per trovare le risorse per coprire gli ultimi tempi tecnici.

Tutti gli intervenuti si sono resi disponibili, ognuno con il proprio ruolo di rappresentanza, a farsi parte attiva per il raggiungimento dell’obiettivo nonostante le mancanze evidenti di risorse economiche che potrebbero essere superate, quantomeno in parte, attraverso la definizione di un cronoprogramma di ricollocazione e riqualificazione professionale dei lavoratori presso i nuovi investitori e non solo.

A tal proposito già nel pomeriggio di oggi le scriventi OO.SS. si incontreranno nuovamente con la Task – Force regionale per definire e concretizzare la procedura amministrativa utile per il finanziamento dei corsi di formazione, da somministrare ai lavoratori dell’TPWA, strettamente necessaria e calzante rispetto ai fabbisogni dei nuovi operatori economici che si stanno, nel breve affacciando, attraverso il percorso normativo e procedurale della zona economica speciale (ZES).