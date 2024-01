Brindisi, all'Ospedale Perrino l'intitolazione di Medicina Interna in memoria di Piero Gatti

- Arriva una novità nell'Ospedale Perrino di Brindisi: con atto adottato nella data del 9 gennaio 2024, la direzione generale ha disposto l’intitolazione del reparto di Medicina Interna dell’Ospedale in memoria del dottor Piero Gatti, venuto a mancare prematuramente il 31 dicembre scorso per un incidente in mare.