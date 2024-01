Brindisi, 'Gala dello Sport 2024': 'Uniti per lo Sport' annuncia per sabato 13 gennaio una mattinata di informazione sulla fiscalità sportiva e premiazione degli atleti delle società affiliate

BRINDISI - Un grande appuntamento di informazione su fiscalità sportiva e di riconoscimento sportivo per atleti e società Asd e Ssd, in particolare quelle affiliate alla l’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa "Uniti per lo sport" di Brindisi. - Un grande appuntamento di informazione su fiscalità sportiva e di riconoscimento sportivo per atleti e società Asd e Ssd, in particolare quelle affiliate alla l’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa "Uniti per lo sport" di Brindisi.





Il Presidente Carmine Iaia invita i rappresentanti sportivi del territorio al "Gala dello Sport" in programma sabato 13 gennaio 2024 presso la sala congressi dell’Hotel Orientale di Brindisi a partire dalle ore 10:00.

La mattinata, moderata e condotta da Nico Lorusso, giornalista e responsabile della Comunicazione di "Uniti per lo Sport" sarà suddivisa in due importanti momenti:

- si partirà con convegno sul tema "La riforma dello sport" a cura del Dott. Stefano La Palma commercialista, revisore contabile esperto di fiscalità sportiva, relatore Fiscosport e consulente specialistico di ASD e SSD che illustrerà tutte le importanti novitá in chiave fiscale che le ASD dovranno applicare da subito per risultare in regola con la riforma entrata in vigore dal 1 Luglio 2023. Nel particolare le tematiche affrontate dal Dott. La Palma saranno: le novità della Riforma dello Sport, il nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e la modifica dello statuto per ASD e SSD;

- a seguire il Presidente di "Uniti per lo sport" Maestro Carmine Iaia premierà le 30 associazioni tesserate e i 50 atleti delle stesse associazioni che si sono distinti nel proprio percorso agonistico nel corso dell'anno 2023.

Le società sportive che ritireranno il premio sono: Boxe Iaia del maestro Carmine Iaia, Asd 40 Nodi del Presidente Emilio Morocutti, Atletica Mesagne del Presidente Giovanni Guarini, Aurora Basket del Presidente Fabio Minieri, Asd Bdl del Maestro Francesco Laveneziana, Brundisium Volley del Presidente Ivan Protopapa, Centro Sportivo Padel Bellaria del Presidente Francesco Giorgino, Black Deer Soft Air Brindisi del Presidente Fabio Fontó, Asd Cabeza Mala del Presidente Andrea Rimola, Centro Arte Danza di Claudia Giubilo, Circolo Tennis del Presidente Angelo Argentieri, Dinamo Basket del Presidente Sergio Angelelli, Eurosport Academy Calcio del dirigente Gilberto Niccoli, Evolution Fitness del Presidente Andrea De Luca, Federazione Italiana Krav Maga del maestro Antonio Sardano, Ginnastica La Rosa della Presidente Daniela De Mitri, Go Sport del Presidente Alessandro Sportelli, Invictus Fight Lab del maestro Mino Gorgoni, New Sport Padel del Presidente Francesco Martella, Palestra Big del Presidente Maria Corsa, Progetto Benessere della maestra Silvia Gorgoni, Asd Pro Gym del Presidente Leonardo De Giorgi, Asd Quidditch di Andrea Lupo, Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, Asd Studio Dance Brindisi della Maestra Laura Zicola, Taekwondo Gold Team del Maestro Marco Cazzato, Tango Levante della maestra Ilaria Caravaglio, Universal Sporting Batttista dell’Istruttore Vincenzo Battista e Vertical Gym della maestra Simona Melli, Wellness Studio del Presidente Fabio Scarano.

Questi gli atleti: per la Boxe Iaia - Mattia Stabile, per Atletica Mesagne - Vanessa Elena Fina, per Brundisium Volley - Francesca Giacquinto capitano squadre femminile e misto e Davide Piscopiello, capitano squadra maschile, per il Centro Sportivo Padel Bellaria - Flavia Coppola e il maestro Marc Salart, per Centro Arte Danza - Chiara Di Giulio, Nicole Donno, Carla Maghelli, Marianna Motti, Miriana Silvestro, Alessandro Colonna, Francesco Fasano, per Circolo Tennis Brindisi - Vito Tarlo, capitano, per Dinamo Basket, Antonio Cristofaro, coach, per Evolution Fitness - Giorgia Andriani, Delia Greco, Andrea De Luca, Max De Pascalis, Marco Elmo, Francesco Pizzuto, Alessandro Soloperto, per Ginnastica La Rosa - Danila Capoccia, Ginevra De Luca, Sara Marini, Giulia Massaro, Tommaso Petrosillo, Noemi Tamburrano, Roberta Ventroni, per Invictus Fight Lab - Chiara Mingolla, Riccardo De Nozza, Brian Greco, per Palestra Big - Alfredo Argentieri, per Asd Studio Dance Brindisi - Morena Cannone, Melissa Pignatelli, Rebecca Pupino, per Taekwondo Gold Team - Venere Simmini, Attilio Fabio Ventola, per Tango Levante - Carmine Chiarelli, per Vertical Gym Ilaria Catera, Aurora De Cesare, Clotilde Danese, Roberta Epifani, Giulia Priore, Giorgia Tarantini.