Brindisi, grande successo per Festa Italiana a Piazza Mercato

BRINDISI - Grande partecipazione, nonostante la pioggia, per il concerto tenutosi ieri in Piazza Mercato a Brindisi. Per il primo giorno dell'anno è andato quindi in scena un secondo spettacolo, sullo stesso palco della notte precedente, denominato Festa Italiana anche esso programmato dall'Amministrazione Comunale.Davanti a centinaia di avventori sono andati in scena dapprima un duo composto dal Dj Dario Esse e dal sassofonista Luciano Scalinci, che hanno regalato agli spettatori uno spettacolo di altissima qualità artistica, con intramontabili brani rivisitati in chiave moderna e a seguire lo show della conosciutissima band musicale brindisina "i Punti di Svista" che hanno letteralmente acceso l'entusiasmo di tutta la Piazza, con un pubblico coinvolto a cantare e ballare fino a tarda sera. Un bellissimo quadro completato dall'animazione offerta dai trampolieri.Un buon inizio di anno che diventa auspicio per il futuro.