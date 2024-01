'Canto per la Palestina' ad Astragali Teatro

LECCE - Venerdì 19 gennaio Astragali Teatro presenta “Canto per la Palestina”. Un segnale di vicinanza e di solidarietà ad un popolo martoriato dalla guerra e da decenni di occupazione. Astràgali Teatro nel corso degli anni ha realizzato diversi progetti in Palestina, in particolare ricordiamo Roads and desires, theatre overcomes frontiers (2009-2010), tra il villaggio di Sabastya e Ramallah, da allora sono state numerose le occasioni di dialogo, incontro, confronto con artisti, operatori culturali, giovani, studiosi e ricercatori palestinesi.Alle ore 17.30, nella Sala di Astràgali Teatro, di via G. Candido 23 a Lecce, sarà proiettato il film “Erasmus in Gaza” regia di Chiara Avesani (giornalista freelance presso la Rai) e Matteo Delbò (fotografo, documentarista e film- maker). Erasmus in Gaza è un docu- film (Prodotto dalla spagnola Arpa Films 2021) nel quale si racconta la storia di uno studente universitario in partenza per l’Erasmus, il suo arrivo e la permanenza nella striscia di Gaza. Riccardo Corradini 24 anni, è stato il primo studente occidentale al mondo ad essere inserito all’interno dell’Islamic University of Gaza. Studente di Medicina all’Università di Siena ha avuto il permesso di restare a Gaza quattro mesi per perfezionare i suoi studi in chirurgia d’urgenza. Erasmus in Gaza è un diario che mescola vita privata e professionale e scava nell’intimo umano raccontando cosa significhi vivere come prigionieri in casa propria e sotto la continua minaccia delle bombe. Una regia che fotografa la reale condizione umana. Una storia di solidarietà, amicizia, opportunità e riconoscenza attraversata dalla difficoltà di vivere in un luogo così fragile. “Erasmus in Gaza” è terzo classificato al World Press Photo.Alle 19.30 seguirà: “Parole, musica e poesia dalla Palestina” con le letture dei poeti e poetesse, scrittori e scrittrici palestinesi più rappresentativi/e dell’ultimo secolo. Particolare rilievo sarà dato a Mahmoud Darwish e Fadwa Tuqan . Darwish è uno uno dei maggiori poeti del mondo arabo, che ha raccontato l’orrore della guerra, dell’oppressione e dell’esilio; ha vissuto e lavorato da esule in Unione Sovietica, Egitto, Libano, Giordania, Cipro, Francia, prima di morire negli Stati Uniti. Tuqan è una delle voci più note della poesia palestinese, i suoi temi sono sono principalmente quelli della lotta del suo popolo, l' intifada, la sofferenza e le atrocità della guerra, ma anche quelli della condizione femminile nel mondo arabo.A guidarci in questo percorso saranno: Omar Suleiman (attivista, attore, operatore culturale e ristoratore), Simone Giorgino (docente di Letteratura italiana contemporanea Unisalento), Mauro Tre (pianista e musicista) Matteo Mele, Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Fabio Tolledi (Direttore artistico di Astràgali).La serata si concluderà con un aperitivo e degustazione di pietanze palestinese.L’iniziativa Canto per la Palestina è realizzata da Astràgali Teatro in collaborazione con Gazzella Onlus (aiutiamo le bambine e i bambini palestinesi feriti).L’ingresso è gratuito, si consiglia la prenotazione: 3892105991 - www.astragali.it