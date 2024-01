Centro di neuropsichiatria infantile di Monopoli, Lacatena: 'Bene firma del contratto, recuperare tempo perso'

BARI - “È stato firmato il contratto, lo scorso 3 gennaio, per il centro di neuropsichiatria infantile di Monopoli e ad aprile, se tutto andrà per il verso giusto, dovrebbe essere possibile procedere con l’affidamento dei lavori. Un progetto che da due anni si trascina non senza ritardi, ma l’obiettivo ora è vicino e chiederò a tutti gli attori di mettere il piede sull’acceleratore per cercare di recuperare il tempo perso. Perché il centro risponde ad un’esigenza diffusa e di straordinaria rilevanza: supportare e sostenere i più piccoli e i giovani per accrescere la qualità della loro vita grazie a percorsi di avanguardia. Sarà un riferimento d’eccellenza per il nostro territorio, ma non nascondo una certa stanchezza per le lungaggini che rallentano il procedimento. Continuerò a seguire la questione con la massima attenzione”. Così il consigliere regionale delegato all’Urbanistica Stefano Lacatena.