Capodanno 2024 a Bari, Fi: 'Un flop annunciato'

BARI - Il Capodanno 2024 a Bari ha deluso le aspettative, secondo quanto dichiarato dal Direttivo di Forza Italia, che ha analizzato i dati dei flussi turistici. Il numero di visitatori è sceso di oltre 13 mila rispetto all'anno precedente, secondo le registrazioni di Federalberghi. La scelta artistica è stata definita poco ambiziosa, e il Capodanno in piazza, affidato a cantanti poco noti, ha attirato un pubblico limitato, per lo più proveniente dalla provincia.Il Direttivo critica anche la spesa sostenuta per lo "spettacolo", oltre 200 mila euro, considerando il risultato ottenuto. Propone invece iniziative innovative e culturali, già sperimentate in altre città del mondo. Tra le proposte, uno spettacolo pirotecnico sul lungomare e un'orchestra su Largo Giannelli, seguiti dall'apertura dei teatri Petruzzelli, Kursaal e Piccinni il primo gennaio, per ospitare concerti con orchestre pubbliche e private, valorizzando il patrimonio culturale barese e pugliese.Il Direttivo di Forza Italia sottolinea la necessità di abbandonare una formula consolidata da decenni e abbracciare idee nuove per stimolare una Città chiamata a destagionalizzare i flussi turistici. L'obiettivo è offrire proposte competitive e di qualità, al fine di posizionare Bari come destinazione attraente rispetto al resto del Paese.