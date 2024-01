Trinitapoli, i ragazzi dell'oratorio presentano 'A Natale vorrei...'

Cantanti e ballerini coinvolgeranno i presenti con suggestive coreografie e canzoni dal vivo. Tutto è pensato “a misura di famiglia” con tante accortezze per i bambini: alzatine, volume ridotto, luci soffuse ecc… e tanto divertimento per ogni fascia di età. È senza dubbio una buona occasione per gioire e riflettere. Appuntamento da non perdere.

- Presso il salone della parrocchia Beata Vergine di Loreto in Trinitapoli verrà presentato oggi 3 gennaio alle ore 19,30, una rappresentazione teatrale dal titolo “A Natale vorrei…”. Uno spettacolo interattivo dove si respira la magia del Natale, grazie all’impegno dei ragazzi e animatori dell’oratorio dopo un percorso insieme di tutto l’anno 2023.