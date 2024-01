Concorso fotografico di Confcommercio Bisceglie, ecco chi si aggiudica i premi in palio

BISCEGLIE - Conclusa la campagna "A Natale Compro sotto casa perché mi sento a casa" ideata da Confcommercio Bisceglie in linea con Confcommercio a livello nazionale.Il contest fotografico a premi, mirato a incentivare gli acquisti presso i negozi della città di Bisceglie, ha ottenuto larghi consensi e una nutritissima partecipazione.Dall'8 dicembre al 6 gennaio tutti gli acquirenti che hanno acquistato presso le attività biscegliesi aderenti al programma "Aspettando il Natale" hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso immortalandosi all’interno della stessa attività e mostrando l’acquisto.I protagonisti delle foto che hanno ottenuto il maggior numero di Like sulla pagina Facebook dedicata al contest si sono aggiudicati buoni spesa.Nel dettaglio:- Primo posto: Ilaria Di Bitonto con 286 Like;- Secondo posto: Vale Di Gioia con 264 Like;- Terzo posto: Enzo Di Leo con 128 Like.I buoni premio potranno essere ritirati nella sede di Confcommercio Bisceglie in via Cap. F. Gentile n. 13 previo appuntamento da fissare al numero 080 3921884.