Conversazioni a Putignano: il 12 e il 13 gennaio il Festival della letteratura indipendente

PUTIGNANO - Scritture e idee per il futuro. Si svolgerà venerdì 12 e sabato 13 gennaio, alle ore 19:00 alla Biblioteca Comunale di Putignano, la prima edizione di “Conversazioni a Putignano”. Festival dedicato al mondo della lettura e della letteratura indipendente organizzato dal Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Radici Future Produzioni. Vins Gallico, Leonardo Palmisano, Anna Maria Gehnyei (Karima) e Anna Puricella i protagonisti degli incontri moderati dalle giornaliste Benedetta De Falco e Annamaria Minunno.“Conversazioni a Putignano” rientra tra le azioni del progetto “Putignano Legge. La felicità abita nei libri”, vincitore del bando “Città che legge 2021” promosso dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura. «Un’ulteriore azione di promozione della lettura, un percorso di cultura – commenta la sindaca di Putignano Luciana Laera – per una comunità più consapevole, inclusiva. Siamo convinti che la lettura sia una fonte di arricchimento personale, ma anche uno strumento che contribuisce al benessere e allo sviluppo della nostra società. Per questo, dai più piccoli agli adulti nella nostra città non mancano occasioni per promuovere la pratica della lettura, affinché questa diventi un patrimonio di tutte e tutti».«Un altro tassello importante che, assieme alle altre azioni di promozione della lettura avviate in questi anni, ha l'obiettivo di fare crescere le opportunità per la nostra comunità e stimolare lo spirito critico fondamentale per la crescita civica» dichiara l’assessora alla Cultura Rossana Delfine.«Conversazioni a Putignano – commenta Leonardo Palmisano, direttore artistico del Festival – è un nuovo format che prevede la partecipazione di due autori per giornata con la moderazione di giornaliste freelance legate a importanti testate. L’idea è di avviare un book festival, totalmente indipendente, che nasce dalla collaborazione di Radici Future Produzioni con Fandango Libri. Nella prima giornata affronteremo il tema dei gialli mediterranei, nella seconda giornata scritture al femminile. Nuova letteratura indipendente, di alto livello, a completamento dei tanti percorsi che abbiamo costruito a Putignano insieme all’Amministrazione Comunale, con noi in questo autunno inverno 2023-2024».Per Conversazioni a Putignano, venerdì 12 gennaio sul tema misteri mediterranei la giornalista Benedetta De Falco converserà con Vins Gallico, autore del libro Il dio dello stretto, e Leonardo Palmisano, autore de Il tradimento è delitto. Sabato 13 gennaio, per le conversazioni sul tema corpo, spazio e colore, la giornalista Annamaria Minunno dialogherà con Anna Maria Gehnyei (Karima) autrice del libro Il corpo nero e Anna Puricella autrice del libro Monteruga. Interverranno la sindaca di Putignano Luciana Laera, l’assessora alla Cultura di Putignano Rossana Delfine, la consigliera di Parità della Regione Puglia Lella Ruccia.