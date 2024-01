Confcommercio Bisceglie avvia campagna fotografica per immortalare i decani del commercio cittadino

Fabbro @ Ciak

BISCEGLIE - Dare valore, risalto, giusto merito a quanti hanno impegnato quasi 40 anni della propria vita al lavoro, alla propria bottega artigianale, al negozio di vicinato, al territorio attraverso la loro professione.Questo l’obiettivo della prima edizione della campagna avviata da Confcommercio Bisceglie, in collaborazione con Ciak Fotografia, che sta chiamando a raccolta tutti i titolari delle attività storiche del territorio con quasi 40 anni nei più diversi settori commerciali, artigianali, della ristorazione, della ricettività.L'idea nasce dallo studio fotografico Ciak che, proprio nell'ottica della decennale presenza sul territorio, tramanda la sua attività da nonno capostipite, zii, figli e nipoti.Scatti fotografici che immortalino chi ha scritto capitoli importanti sul piano economico-produttivo biscegliese e che, coi loro volti, le loro mani, i loro occhi, testimoniano la rilevanza del lavoro, dell’attaccamento al loro mestiere e al territorio in cui vivono e hanno lavorato e ancora lavorano.In questa prima edizione della campagna, quanti, ancora in attività e già in pensione che abbiano ceduto il testimone a figli o nipoti, desiderino partecipare a questa iniziativa possono recarsi entro il 15 febbraio presso la sede di via cap. Francesco Gentile n. 13 a Bisceglie o richiedere informazioni al numero 0803921884 per far parte di questo particolare album celebrativo.