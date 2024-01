Carnevale di Manfredonia 2024: la notte colorata accende il palco con i Cugini di Campagna

Carnevale di Manfredonia fb

MANFREDONIA - La 70esima edizione del Carnevale di Manfredonia promette una notte memorabile con gli ospiti speciali: i Cugini di Campagna! L'appuntamento è fissato per sabato 17 febbraio alle ore 21.00 in Piazza Papa Giovanni XXIII, subito dopo la spettacolare Gran Parata Notturna della Sfilata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati.Lo show della Notte Colorata si arricchirà della presenza dei Cugini di Campagna, il celebre duo musicale che ha portato al successo brani indimenticabili come "Anima mia". Con oltre 50 milioni di dischi venduti, il loro repertorio appartiene alla memoria collettiva di tutti gli italiani.Sarà un'opportunità unica per i partecipanti di cantare a squarciagola insieme a chi ha segnato la storia della musica italiana. Il #SAVE THE DATE è d'obbligo, perché vietato mancare a questa serata che promette divertimento e atmosfera festosa. Il Carnevale di Manfredonia si conferma come un evento imperdibile, e l'esibizione dei Cugini di Campagna aggiunge un tocco speciale a questa edizione.