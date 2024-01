Conversazioni a Putignano: il 26 gennaio Anna Puricella presenta Monteruga

PUTIGNANO - Nuovo appuntamento a Putignano, con il festival dedicato al mondo della lettura e della letteratura indipendente. Per “Conversazione a Putignano”, venerdì 26 gennaio alle ore 19:00 alla Biblioteca Comunale, Anna Puricella presenta il romanzo Monteruga edito da Fandango Libri. Dialoga con l’autrice Leonardo Palmisano.Monteruga è un paese abbandonato del Salento, terra di vento e di miraggi. Angelo, il suo giovane custode, se n’è andato a vivere lì da un paio di mesi, alla ricerca di solitudine e pace e un impiego sicuro. Tutto sembra essersi sistemato in qualche modo nella sua vita disastrata da un incidente sul lavoro, quando nell’afa di quell’agosto 1993 comincia ad avere visioni, visioni in carne e ossa che di notte tornano a popolare il borgo spettrale, mentre lo scirocco gli toglie la ragione e il respiro. Ma al di là degli esseri umani, il vero protagonista di queste pagine è il Salento, un Salento senza mare, con tutto il suo ardente carico d’amore, di passione e di sangue.Anna Puricella è cresciuta in provincia di Brindisi. Dopo un periodo a Londra si è trasferita a Bari. Giornalista professionista, collabora con la redazione di Bari del quotidiano La Repubblica. Ha vinto due volte il premio “Michele Campione” e il premio “Tommaso Francavilla”. Monteruga è il suo primo romanzo.“Conversazioni a Putignano” è organizzato dal Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura in collaborazione con Radici Future Produzioni. Il festival rientra tra le azioni del progetto “Putignano Legge. La felicità abita nei libri”, vincitore del bando “Città che legge 2021” promosso dal CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura.