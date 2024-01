'Cosa fai quest’estate?', l’innovativa formula di recruiting targata Vivosa Apulia Resort

MARINA DI UGENTO - Orientamento e lavoro, con uno sguardo rivolto alle opportunità occupazionali da cogliere in ambito turistico. Nasce da questi presupposti il “Job Day” promosso da Vivosa Apulia Resort che offre una preziosa occasione a nuovi potenziali lavoratori convocati per il weekend del 27 e 28 gennaio (dalle 9,30 alle 18,00) nella struttura che sorge a Marina di Ugento (per l’esattezza in Via Vicinale Fontanelle).In tal senso, l’azienda ha avviato un’apposita campagna di comunicazione intitolata “Cosa fai quest’estate?”, rivolta proprio a coloro che sono alla ricerca di un’occupazione stagionale.L’azienda è da sempre attenta a queste dinamiche, forte anche del successo del Vivosa Academy in cui, lo scorso anno, sono stati coinvolti 150 studenti dell’Istituto De Viti-De Marco do Casarano, otto dei quali hanno preso parte ad uno stage retribuito, in settori strategici dell’universo alberghiero e dell’hospitality,non solo in seno al resort di Ugento, ma anche nella realtà di Masseria Fontanelle, che fa sempre parte della famiglia “Vivosa”.Il recruitment dei prossimi giorni è rivolto ai futuri stagionali: baristi, cuochi, pasticcieri, camerieri, receptionisti etc. < >.L’idea di rendere più snelle le procedure si assunzione è del CEO, Damiano Reale che, con questa modalità di ingaggio, crea un ponte diretto con quanti sia davvero intenzionati ad entrare in contatto con questa realtà.Per ulteriori informazioni: www.vivosaresort.com