Crispiano, presentata la stagione teatrale dell’associazione 'Cè TTèatre'

CRISPIANO (TA) - È stata presentata giovedì 11 gennaio, presso la sala consiliare del Comune di Crispiano, il cartellone della nuova stagione teatrale "Metti una sera a teatro", giunta quest’anno alla sua seconda edizione, a cura dell’associazione culturale "Cè TTéatre". - È stata presentata giovedì 11 gennaio, presso la sala consiliare del Comune di Crispiano, il cartellone della nuova stagione teatrale "Metti una sera a teatro", giunta quest’anno alla sua seconda edizione, a cura dell’associazione culturale "Cè TTéatre".





Erano presenti anche il sindaco e presidente dell'Unione dei Comuni Terra delle Gravine, Luca Lopomo, e Aurora Bagnalasta, assessore alla cultura. Gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Comunale di Crispiano: sei rappresentazioni per sei date, dal debutto del 14 gennaio sino all’ultimo spettacolo del 3 maggio.

Si comincia domenica 14 gennaio alle 18:30 con "U parrinu", di Christian Di Domenico, amico di famiglia del compianto Padre Pino Pugliesi, sacerdote assassinato dalla mafia il 15 settembre del ‘93. Da anni, Di Domenico porta in scena la storia di don Puglisi, in modo semplice e incisivo, e racconta dell’esempio del suo amico di famiglia, dell’uomo di chiesa, del maestro di scuola con una narrazione semplice che si snoda tra fatti di cronaca, politica e lotta.

Il secondo spettacolo è venerdì 9 febbraio con "La meta è il percorso", a cura di Adriano Falivene che porta in scena i personaggi che più ha amato interpretare, mettendoli a nudo e a servizio del pubblico attraverso il gioco del racconto, della musica e del teatro.

Giovedì 22 febbraio va in scena "Malala", a cura dell’associazione Senza Confine. La storia, raccontata sottoforma di monologo di narrazione, è quella di Malala Yousafzai, attivista pakistana, e della sua lotta per la libertà e per l’istruzione femminile. Nel 2014, Malala è diventata la più giovane vincitrice di sempre del Nobel per la Pace.

Si prosegue domenica 10 marzo con "Penelope e le malafemmine", a cura di Daniela Baldassarre. Le vere protagoniste di questo monologo sono le donne dell’Odissea che incarnano archetipi femminili sempre attuali e lo spettacolo si svolge nella forma della stand up comedy, con comicità audace e irriverente.

Sabato 13 marzo, appuntamento con "The Beatles" a cura dei The Wonders, una delle più giovani e acclamate tribute band del gruppo inglese. Provenienti da Bari, la band ripropone interamente dal vivo, e in tonalità originale, il sound e lo stile del quartetto di Liverpool, con costumi di scena e strumentazione simile a quella usata dai Fab Four.

La rassegna si conclude, infine, il 3 maggio con "Le voci di dentro" della compagnia Napolinscena, affiliata FITA e legata all’espressione del teatro tradizionale. Scritta nel ’48, "Le voci di dentro" è una delle opere di Eduardo De Filippo tra le più intime, sofferte, impietose – dato che gli echi della guerra erano ancora troppo vicini - nel descrivere le miserie dell’animo umano, arte nella quale De Filippo è maestro assoluto, capace di regalare, tra umorismo e malinconia, il racconto della grande metafora della vita.

La rassegna della compagnia teatrale "Cè TTèatre" si svolge in collaborazione con il Comune di Crispiano e l’Unione dei Comuni Terra delle Gravine. Il ticket di ingresso per ogni singolo spettacolo è di 10 euro con posto numerato, l’abbonamento per la stagione intera costa 50 euro. Prevendita disponibile anche presso l’Ideal Bar (corso Vittorio Emanuele 29, Crispiano) o contattando il numero 3394612272. Per info: 3283379745.