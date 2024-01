Cresce l'attesa per il Carnevale di Polignano a Mare: appuntamento al 4, 11 e 13 febbraio

POLIGNANO A MARE - Aumenta l’attesa per gli eventi e le iniziative del Carnevale di Polignano a Mare, organizzato dall’associazione “Meravigliosa Maschera”, in collaborazione con Pescarello Scherzarello: la maschera ufficiale del Comune di Polignano a Mare, a cura del Centro Coordinamento Maschere Italiane. La seguita e nota manifestazione giunge alla diciannovesima edizione ed anche quest’anno sarà patrocinata dal Comune di Polignano.Così il Carnevale polignanese si svolgerà nelle giornate del 4, 11 e 13 Febbraio 2024. Si inizia proprio domenica 4 alle ore 15.30, con la tradizionale parata dei carri: punto di partenza della sfilata sarà la zona C2 di Polignano ed avrà seguito in tutta la città fino alle 21.Tante sono le novità in riserbo per il pubblico tutto: i componenti dell’associazione stanno lavorando in queste settimane, presso la sede della cooperativa “Oleificio Il Polignanese”, all’allestimento e alla decorazione di carri inediti ed esclusivi, riprendendo icone tipiche della perla dell’Adriatico, ma anche personaggi e simboli amati da adulti e bambini. Tra i creativi locali che collaborano ad allestimenti e decorazioni, c’è anche la nota designer Rosangela Polignano: con precisione e creatività, la Polignano crea sfumature e dettagli sulle raffigurazioni che andranno da domenica a comporre i carri.“Il nostro Carnevale abbraccia ogni fascia d’età del pubblico, dai bambini ai più anziani, passando per giovani ed adulti. Insomma tutti, ma proprio tutti, sono invitati a prendere parte al nostro Carnevale” afferma il presidente dell’associazione, Michele Serripierri. “Ogni anno il nostro Carnevale cresce ed evolve, aprendoci costantemente ad inarrestabili novità. Allo stesso modo, ad ogni edizione siamo aperti ad accogliere nuove figure, artisti e gruppi in maschera, che vogliono collaborare con la nostra associazione all’organizzazione dell’evento” prosegue.Ancora altri eventi si svolgeranno nella seconda giornata del Carnevale polignanese: domenica 11 Febbraio prenderanno avvio dalla mattina alle 11 le tradizionali sfilate dei carri, a partire dalla zona C2. Seguirà la sfilata pomeridiana, invece, alle 15.30 a partire dallo Stadio Madonna d’Altomare di Polignano.In programma poi per domenica 11 e martedì 13 Febbraio “Carnevale in Piazza”: inedite iniziative e performances in Piazza Aldo Moro, dove verrà montato un grande palco di riferimento per tutti gli spettacoli ed appuntamenti della manifestazione.A partire dalle 18.30, previste nell’ambito di Carnevale in Piazza per domenica e martedì le esibizioni di danza delle allieve dell’Accademia delle Muse di Ileana Pace. A seguire, la piazza diventerà un teatro a cielo aperto con gli spettacoli teatrali a cura de “La Giostra delle idee”.Ed ancora, per domenica 11, grande attesa per Portobello dj-set: con dj Enzo Biundo, Gianni Abbadj e il vocalist Pierpi il pubblico avrà la possibilità di divertirsi e ballare a ritmo della loro musica. Le serate del Carnevale in Piazza verranno presentate dalla giornalista Tina Raucci.La sfilata dei carri di Carnevale per tutta la città si svolgerà anche martedì 13: appuntamento alle 15.30 dalla zona C2, per poi proseguire con le iniziative in Piazza Aldo Moro. Ma ancora tante altre novità, che sorprenderanno bambini ed adulti, sono in programma.Così anche quest’anno la manifestazione, seguita ed amata dal pubblico tutto, si prospetta un successo. Nella città natale di Mr.Volare, meravigliosa per antonomasia, che abbia inizio la diciannovesima edizione del Carnevale di Meravigliosa Maschera.