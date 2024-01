“Cuore nero” è il nuovo singolo di Ester distribuito da Sony Music Italia

Da venerdì 26 gennaio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Cuore nero”, il nuovo singolo di Ester.

Il brano “Cuore Nero”, prodotto da CORE (Rosario Canale), pubblicato dall'etichetta Label DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, racconta la fine di una relazione tossica, uno di quegli amori - se “amore” può essere definito - che ti prosciuga e ti lascia ormai senza più forze. La canzone affronta il tema del coraggio necessario per prendere finalmente coscienza di quanto sia nociva l'altra persona, nonostante la difficoltà di dire addio a chi si vuole bene. Nel brano, si ripete in modo quasi incessante, come un urlo disperato, la frase “non ne posso più”; un modo per dire basta, basta di farsi del male, basta pestare questo “cuore nero”. Il titolo stesso suggerisce l'immagine di un cuore malato, appunto “nero” e non sano, un cuore avvelenato in cui “piove arsenico”, come descritto dall'artista nel testo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Cuore nero è un altro pezzo di cuore! Un brano in cui mi sono completamente messa a nudo, descrivendo la fragilità e allo stesso tempo la forza nel riuscire a dire addio a chi ci fa del male, seppur si nutre del bene e dell’affetto. Credo che le emozioni rappresentano un’essenza intrinseca della nostra umanità e spero che averne condiviso una piccola parte con tutti, possa dare tanta forza a tutti coloro che si trovano o si sono trovati in passato in situazioni analoghe.”