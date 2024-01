Danneggiamenti circolo Fdi Brindisi, indagato brindisino

BRINDISI - La Polizia di Stato ha individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un 42enne brindisino senza fissa dimora, pregiudicato per reati contro la persona, che l’8 dicembre scorso aveva danneggiato l’insegna del circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Cantieri Sociali”.Gli operatori della Digos della Questura di Brindisi, attraverso le testimonianze di alcuni cittadini e la visione delle immagini di videosorveglianza lungo le zone limitrofe alla sede del partito hanno riconosciuto l’uomo che, a spasso con un cane di grossa taglia, usando il guinzaglio di metallo colpiva ripetutamente l’insegna del Circolo.L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e sono al vaglio altresì le motivazioni all’origine di tali gesti che non sembrano riconducibili a questioni politiche o ideologiche.