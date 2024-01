Misure del Consiglio dei Ministri: Election Day, mandati dei sindaci e beneficenza in primo piano

ROMA - Nel corso del Consiglio dei Ministri odierno, che ha avuto una durata di circa due ore e mezzo, sono state prese decisioni significative che riguardano diversi ambiti, tra cui le elezioni europee, i mandati dei sindaci e la trasparenza nella beneficenza.Il via libera è stato dato al decreto legge per l'election day, stabilendo le elezioni europee per l'8 e il 9 giugno, con la possibilità di accorpare anche le elezioni amministrative e regionali. Questa decisione mira a ottimizzare il processo elettorale, semplificando l'organizzazione delle diverse consultazioni.Un'altra novità riguarda i limiti per i mandati dei sindaci nei piccoli comuni. Tra 5.000 e 15.000 abitanti, sarà possibile arrivare al terzo mandato. Al di sotto dei 5.000 abitanti, il limite viene eliminato, consentendo maggiore flessibilità nella gestione delle amministrazioni locali.È stato dato anche il via libera al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza, con regole e sanzioni stringenti, anche per gli influencer. Il provvedimento prevede multe fino a 50.000 euro e sanzioni pubblicate sui siti di influencer e produttori responsabili, al fine di garantire maggiore trasparenza nelle operazioni commerciali con scopo benefico. Il 50% delle sanzioni amministrative riscosse sarà destinato a iniziative solidaristiche.Tra le nuove norme emergono l'obbligo di indicare sui prodotti le finalità dei proventi e il destinatario della beneficenza, insieme alla comunicazione all'Antitrust prima della commercializzazione. Le sanzioni, che variano da 5.000 a 50.000 euro, saranno determinate "in ogni singolo caso", considerando il prezzo di listino e il numero di unità messe in vendita. In casi di minore gravità, la sanzione può essere ridotta fino a due terzi.Infine, un importante passo è stato compiuto nell'ambito della riforma della non autosufficienza, con la sperimentazione di una prestazione universale per anziani non autosufficienti. Questa misura, in vigore dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, mira a fornire sostegno per la domiciliarità e l'autonomia personale degli anziani in difficoltà.