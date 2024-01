Nuoto: gli auguri del Cus Bari a Chiara Tarantino

BARI - Dal 2 al 18 febbraio si svolgeranno a Doha in Qatar i mondiali di nuoto Fina e nella squadra azzurra ci sarà anche la pugliese Chiara Tarantino, tesserata Fiamme Gialle - Nuoto / In Sport Rane Rosse, che utilizza la vasca olimpionica del Cus Bari per alcune sessioni di allenamento.“Siamo stati molto felici di questa notizia – ha affermato Antonio Prezioso, presidente del Centro Universitario Sportivo barese – che ci inorgoglisce. Sapere che atleti della nazionale scelgono il nostro centro per prepararsi a queste importanti competizioni ci lusinga e testimonia il nostro impegno costante per mantenere una così importante struttura sempre efficiente”.Il Cus Bari possiede l’unica vasca coperta da 50 mt in tutta la regione. Qui, da mesi sta effettuando alcuni allenamenti la pluri campionessa italiana, classe 2003, che ha primeggiato nei 100 stile libero e 50 stile libero, partecipando a 5 eventi mondiali ed europei con la Nazionale assoluta. Oltre a lei saranno trentatre gli azzurri e le azzurre, venti uomini e tredici donne, che parteciperanno alle gare di nuoto in occasione della ventunesima edizione dei campionati mondiali in vasca lunga.“Continueremo a dare tutto il nostro supporto tecnico alla nostra corregionale Chiara – continua Prezioso – che troverà sempre nel nostro centro un luogo accogliente. Le facciamo un grande in bocca al lupo, con l’emozione della consapevolezza che a Doha ci sarà anche un po’ di Cus Bari”.