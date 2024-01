Emergenza rifiuti a Manfredonia: centinaia di ecoballe sversate vicino alla spiaggia

MANFREDONIA - Nel Foggiano, a pochi passi dalla spiaggia tra lo Sciale delle Rondinelle e Sciale degli Zingari, è emersa un'urgenza ambientale in seguito allo sversamento di centinaia di ecoballe, pari a circa mille quintali di rifiuti. La scoperta è stata effettuata dalle Guardie ambientali italiane, guidate dal responsabile regionale con sede a Manfredonia, Alessandro Manzella.Manzella ha dichiarato che si tratta del più grande ritrovamento di rifiuti mai avvenuto nella zona, con circa 100 tonnellate di rifiuti scaricate a pochi passi dalle abitazioni. La situazione è particolarmente preoccupante, considerando che l'area è abitata tutto l'anno, non solo durante la stagione estiva.L'area interessata dallo sversamento è ubicata in una zona Sic (siti importanza comunitaria) e Zps (zona protezione speciale), risultando "appetibile per gli interessi della criminalità", secondo quanto ricostruito da Manzella. I carabinieri forestali hanno posto l'intera area sotto sequestro, avviando indagini per risalire agli autori di questa operazione illecita.Manzella ha sollecitato analisi e controlli sui rifiuti sversati, poiché la natura precisa dei materiali è ancora sconosciuta. Durante i sopralluoghi, le Guardie ambientali hanno riscontrato anche malessere fisico, un fenomeno confermato dalla popolazione locale, che ha segnalato un odore acre proveniente dalle ecoballe.